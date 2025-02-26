E.ON в 2024 году снизил скорректированную EBITDA на 3%, выручку - на 14%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Германский энергетический концерн E.ON SE в 2024 году снизил скорректированную прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) на 3% - до 9,05 млрд евро, сообщается в его отчетности.

Прибыль до уплаты налогов и процентов (EBIT) без учета разовых факторов опустилась на 10% и составила 5,762 млрд евро. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 7% - до 2,856 млрд евро.

Выручка уменьшилась на 14%, составив 93,686 млрд евро.

Инвестиции в 2024 году выросли более чем на 1 млрд евро (на 16%) и достигли 7,5 млрд евро.

E.ON планирует в 2025 году получить скорректированную EBITDA в диапазоне 9,6-9,8 млрд евро, скорректированную чистую прибыль - 2,85-3,05 млрд евро. Ожидается, что к 2028 году эти показатели превысят соответственно 11,3 млрд евро и 3,4 млрд евро.

Также компания намерена увеличить капвложения в этом году примерно на 1,1 млрд евро - до 8,6 млрд евро. Программа инвестиций до 2028 года была расширена до 43 млрд евро с ранее планировавшихся 42 млрд евро.