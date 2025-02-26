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Банк России назвал одной из причин укрепления курса рубля геополитику

Оценить устойчивость процесса ЦБ пока не берется

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдаемое укрепление рубля связано с геополитическими факторами и сезонным снижением спроса импортеров на валюту, пока сложно оценить устойчивость этого процесса и перспективы его влияния на цены, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России по итогам февральского заседания совета директоров.

"Участники согласились, что пока сложно оценить, насколько устойчивым будет укрепление рубля, наблюдаемое в последние недели, и как оно повлияет на цены. Укрепление рубля было связано как с реакцией рынков на геополитические события, так и с сезонным снижением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров", - отмечает Банк России.

ЦБ подчеркивает, что оперативные данные указывают на некоторое замедление роста цен на импортные товары после перехода рубля к укреплению в декабре.

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