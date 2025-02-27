Поиск

Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,2%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг продолжил нисходящую коррекцию среды из-за появившихся сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины в свете новых заявлений президента США Дональда Трампа, фактором давления также выступают ожидания пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,2%, лидерами отката выступают акции ГК "Самолет" (-4,3%), "Эн+ груп" (-3,2%), Совкомбанка (-3,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3238,44 пункта (-1,2%, на утренней сессии индекс опускался ниже 3205 пунктов), индекс РТС - 1186,58 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 февраля, составляет 85,9279 руб. (-70,39 копейки).

Подешевели также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-3%), ПАО "Группа Позитив" (-2,7%), "АЛРОСА" (-2,5%), АФК "Система" (-2,5%), "Мечела" (-2,4%), "Т-Технологии" (-2,4%), "Аэрофлота" (-2,3%), "НЛМК" (-2,1%), "Газпром нефти" (-2%), "ММК" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), ВТБ (-1,4%), "РусГидро" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "Магнита" (-1,1%), "Московской биржи" (-0,9%), Сбербанка (-0,9% и -0,8% "префы"), "Норникеля" (-0,9%), ОК "Русал" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%).

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 508,6 млрд руб. за 2023 год, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка в IV квартале 2024 года сократилась на 1,8% - до 353,1 млрд руб.

Результаты оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли в 2024 году на 5,3% - до 1 трлн 589,3 млрд руб., в IV квартале - на 0,7% - до 362,1 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 МСК составил 21,27 млрд рублей (из них 2,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,66 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,29 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

Президент США считает, что сделку по завершению конфликта на Украине удастся заключить, однако он не может этого гарантировать, так как со сделками бывают "удивительные вещи".

"Я думаю, мы заключим сделку. Я не могу это гарантировать... Много удивительных вещей происходит со сделками, но я думаю, что мы придем к соглашению", - заявил Трамп в среду в ходе заседания своей администрации.

Также Трамп заявил, что российской стороне придется пойти на уступки, чтобы достичь урегулирования ситуации на Украине. "Да, он сделает. Ему придется", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, пойдет ли российский президент Владимир Путин на уступки.

"Мы сделаем все, что можем, чтобы достичь сделки, хорошей для обеих сторон", - сказал американский лидер во время общения с журналистами. Он заверил, что постарается, чтобы соглашение "было хорошим для Украины".

При этом Трамп отметил, что не видит смысла давать Украине американские гарантии безопасности, так как этим должна заниматься Европа.

По его словам, в рамках украинского урегулирования США не планируют предлагать ослабление американских санкций против РФ.

Кроме того, он заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО. "Я могу сказать вам следующее: вы можете забыть о НАТО", - сказал Трамп, отвечая на вопрос об украинском конфликте. При этом он отметил, что, по его мнению, именно перспектива вступления Украины в НАТО стала одной из причин нынешнего конфликта.

Тем временем, опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высоких темпов инфляции, что предполагает пролонгацию жесткой монетарной политики ЦБ. Так, инфляция с 18 по 24 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, также 0,23% с 4 по 10 февраля и 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%.

Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,11% с 10,00% на 17 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", непрерывный поток позитивных геополитических новостей начал слегка иссякать, что привело к фиксации позиций участниками рынка акций и коррекции индексов вниз.

Чистая прибыль Сбербанка в IV квартале по МСФО ожидалась в районе 380 млрд рублей (ниже, чем в III и II кварталах), а прибыль за год прогнозировалась на уровне 1607 млрд рублей (это позволяло рассчитывать на дивиденды в 35,5 руб. на акцию, с доходностью около 11,3% по обыкновенным бумагам). С прицелом на 2025 год главный риск видится в сокращении кредитного портфеля Сбера, так как Банк России преследует именно эту цель в борьбе с инфляцией. Главное, чтобы не было сильных перекосов и охлаждение прошло умеренно, не так болезненно для банковского сектора, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова также полагает, что коррекция рынка вызвана отсутствием дополнительной порции позитивных геополитических новостей, а пессимизм относительно сохранения высокой ключевой ставки ЦБ РФ усилился на фоне слабых данных по инфляции (ускорение как недельной, так и годовой).

"В четверг борьба может развернуться около уровня 3200 пунктов по индексу МосБиржи. С одной стороны, идти сильно ниже при достаточно высоких ожиданиях нормализации на геополитическом фоне и, в перспективе, ослабления антироссийских санкций - сложно. С другой - идти сильно выше 9-месячных максимумов без какой-то конкретики по урегулированию кризиса вокруг Украины также сложно. Мы полагаем, что актуальным диапазоном сегодня будет 3200-3300 пунктов по индексу МосБиржи", - считает Крылова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, распродажи акций усилились накануне вечером после оглашения данных Росстата по инфляции, которая в годовом выражении выросла до 10,11% с 10%. При таких цифрах о денежно-кредитном послаблении речи не идет, наоборот, Банк России может рассматривать дальнейшее повышение ставки.

К сожалению, мощное укрепление рубля пока никак не отразилось на ценах товаров. Вполне возможно, что силу рубля нивелировал рост расходов бюджета в декабре и январе. Также снизился градус позитива и в геополитике: пока непонятно, когда начнутся встречи по Украине, и высказывания из-за океана теперь более противоречивы. На таком информационном фоне коррекция перекупленного рынка акций выглядит логичной, ее целью является снижение индекса МосБиржи в район 3000 пунктов, где расположен незакрытый "гэп" от 13 февраля, считает эксперт.

"Но мы не уверены, что эта цель реализуется. Вполне возможно, индикатор вернется в боковик около 3300 пунктов. В данной ситуации инвесторам стоит продолжать занимать выжидательную позицию и быть готовыми к пополнению портфелей акциями в случае падения индекса к 3000 пунктам либо при формировании новой восходящей волны", - считает Антонов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, коррекция рынка акций РФ ускорилась еще в среду из-за фиксации прибыли игроками на фоне снижения темпа поступления новостей по урегулированию украинского конфликта. Растущая инфляция и дешевеющая нефть также оказали давление на рынок.

"Индекс МосБиржи на дневном графике находится выше 50-дневной экспоненциальной средней и снижается. Предполагаем, что углубление коррекции может продолжиться в ближайшее время, и тогда уровнем поддержки может выступить отметка в 3147 пунктов", - считает Керимханов.

В США в среду индексы акций изменились на 0,01-0,4%, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Продажи новых домов в США в январе сократились на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 734 тыс. домов, а не 698 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в январе до 680 тыс. с ранее объявленного декабрьского уровня, по данным Trading Economics.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi снизился на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты растут на 0,2-0,5%).

Индекс опережающих экономических индикаторов Японии, рассчитываемый правительством страны и позволяющий оценить перспективы ее экономики на несколько месяцев вперед, в декабре прошлого года повысился до 108,3 пункта с минимальных за три месяца 107,8 пункта в ноябре, согласно окончательным данным. Предварительно декабрьское значение оценивалось в 108,9 пункта, и, по данным Trading Economics, аналитики не ожидали пересмотра.

Экономика Гонконга в 2025 году вырастет на 2-3%, прогнозирует министр финансов специального административного района Пол Чань, оценки которого приводит агентство "Синьхуа". В прошлом году гонконгский ВВП увеличился на 2,5%, заявил Чань в ходе бюджетного послания в законодательном собрании Гонконга. Поддержку экономике оказывали инициативы гонконгских властей по ее стимулированию и снижение процентных ставок в США.

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются подрасти, но остаются вблизи минимумов с начала этого года.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $72,69 за баррель (+0,3% и -0,7% в среду), цена апрельских фьючерсов на WTI - $68,74 за баррель (+0,2% и -0,5% накануне).

Давление на рынок оказывают перспективы введения новых пошлин на импорт президентом США Трампом и их потенциальные последствия для экономической активности. Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает Market Watch.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал первое за пять недель снижение запасов нефти, а также увеличение резервов нефтепродуктов. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, выросли на 1,3 млн баррелей.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bloomberg узнал о планах властей Китая влить не менее $55 млрд в три крупных банка

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,580 трлн рублей

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,580 трлн рублей

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Кабмин продлил до 31 августа экспорт бензина из РФ для производителей

Кабмин продлил до 31 августа экспорт бензина из РФ для производителей

Цена нефти Brent немного повысилась до $72,8 за баррель

Добыча газа в РФ в аномально теплом январе сократилась на 4%, до 62,5 млрд куб. м

Росстат отметил, что рост цен на бананы в РФ за неделю ускорился в 3,3 раза

Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года

Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года

"Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций сербской NIS

Финский ОПК получит заказы для Украины на 660 миллионов евро

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5916 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2188 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });