Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,2%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг продолжил нисходящую коррекцию среды из-за появившихся сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины в свете новых заявлений президента США Дональда Трампа, фактором давления также выступают ожидания пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,2%, лидерами отката выступают акции ГК "Самолет" (-4,3%), "Эн+ груп" (-3,2%), Совкомбанка (-3,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3238,44 пункта (-1,2%, на утренней сессии индекс опускался ниже 3205 пунктов), индекс РТС - 1186,58 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 февраля, составляет 85,9279 руб. (-70,39 копейки).

Подешевели также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-3%), ПАО "Группа Позитив" (-2,7%), "АЛРОСА" (-2,5%), АФК "Система" (-2,5%), "Мечела" (-2,4%), "Т-Технологии" (-2,4%), "Аэрофлота" (-2,3%), "НЛМК" (-2,1%), "Газпром нефти" (-2%), "ММК" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), ВТБ (-1,4%), "РусГидро" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "Магнита" (-1,1%), "Московской биржи" (-0,9%), Сбербанка (-0,9% и -0,8% "префы"), "Норникеля" (-0,9%), ОК "Русал" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%).

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 508,6 млрд руб. за 2023 год, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка в IV квартале 2024 года сократилась на 1,8% - до 353,1 млрд руб.

Результаты оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли в 2024 году на 5,3% - до 1 трлн 589,3 млрд руб., в IV квартале - на 0,7% - до 362,1 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 МСК составил 21,27 млрд рублей (из них 2,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,66 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,29 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

Президент США считает, что сделку по завершению конфликта на Украине удастся заключить, однако он не может этого гарантировать, так как со сделками бывают "удивительные вещи".

"Я думаю, мы заключим сделку. Я не могу это гарантировать... Много удивительных вещей происходит со сделками, но я думаю, что мы придем к соглашению", - заявил Трамп в среду в ходе заседания своей администрации.

Также Трамп заявил, что российской стороне придется пойти на уступки, чтобы достичь урегулирования ситуации на Украине. "Да, он сделает. Ему придется", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, пойдет ли российский президент Владимир Путин на уступки.

"Мы сделаем все, что можем, чтобы достичь сделки, хорошей для обеих сторон", - сказал американский лидер во время общения с журналистами. Он заверил, что постарается, чтобы соглашение "было хорошим для Украины".

При этом Трамп отметил, что не видит смысла давать Украине американские гарантии безопасности, так как этим должна заниматься Европа.

По его словам, в рамках украинского урегулирования США не планируют предлагать ослабление американских санкций против РФ.

Кроме того, он заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО. "Я могу сказать вам следующее: вы можете забыть о НАТО", - сказал Трамп, отвечая на вопрос об украинском конфликте. При этом он отметил, что, по его мнению, именно перспектива вступления Украины в НАТО стала одной из причин нынешнего конфликта.

Тем временем, опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высоких темпов инфляции, что предполагает пролонгацию жесткой монетарной политики ЦБ. Так, инфляция с 18 по 24 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, также 0,23% с 4 по 10 февраля и 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%.

Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,11% с 10,00% на 17 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", непрерывный поток позитивных геополитических новостей начал слегка иссякать, что привело к фиксации позиций участниками рынка акций и коррекции индексов вниз.

Чистая прибыль Сбербанка в IV квартале по МСФО ожидалась в районе 380 млрд рублей (ниже, чем в III и II кварталах), а прибыль за год прогнозировалась на уровне 1607 млрд рублей (это позволяло рассчитывать на дивиденды в 35,5 руб. на акцию, с доходностью около 11,3% по обыкновенным бумагам). С прицелом на 2025 год главный риск видится в сокращении кредитного портфеля Сбера, так как Банк России преследует именно эту цель в борьбе с инфляцией. Главное, чтобы не было сильных перекосов и охлаждение прошло умеренно, не так болезненно для банковского сектора, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова также полагает, что коррекция рынка вызвана отсутствием дополнительной порции позитивных геополитических новостей, а пессимизм относительно сохранения высокой ключевой ставки ЦБ РФ усилился на фоне слабых данных по инфляции (ускорение как недельной, так и годовой).

"В четверг борьба может развернуться около уровня 3200 пунктов по индексу МосБиржи. С одной стороны, идти сильно ниже при достаточно высоких ожиданиях нормализации на геополитическом фоне и, в перспективе, ослабления антироссийских санкций - сложно. С другой - идти сильно выше 9-месячных максимумов без какой-то конкретики по урегулированию кризиса вокруг Украины также сложно. Мы полагаем, что актуальным диапазоном сегодня будет 3200-3300 пунктов по индексу МосБиржи", - считает Крылова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, распродажи акций усилились накануне вечером после оглашения данных Росстата по инфляции, которая в годовом выражении выросла до 10,11% с 10%. При таких цифрах о денежно-кредитном послаблении речи не идет, наоборот, Банк России может рассматривать дальнейшее повышение ставки.

К сожалению, мощное укрепление рубля пока никак не отразилось на ценах товаров. Вполне возможно, что силу рубля нивелировал рост расходов бюджета в декабре и январе. Также снизился градус позитива и в геополитике: пока непонятно, когда начнутся встречи по Украине, и высказывания из-за океана теперь более противоречивы. На таком информационном фоне коррекция перекупленного рынка акций выглядит логичной, ее целью является снижение индекса МосБиржи в район 3000 пунктов, где расположен незакрытый "гэп" от 13 февраля, считает эксперт.

"Но мы не уверены, что эта цель реализуется. Вполне возможно, индикатор вернется в боковик около 3300 пунктов. В данной ситуации инвесторам стоит продолжать занимать выжидательную позицию и быть готовыми к пополнению портфелей акциями в случае падения индекса к 3000 пунктам либо при формировании новой восходящей волны", - считает Антонов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, коррекция рынка акций РФ ускорилась еще в среду из-за фиксации прибыли игроками на фоне снижения темпа поступления новостей по урегулированию украинского конфликта. Растущая инфляция и дешевеющая нефть также оказали давление на рынок.

"Индекс МосБиржи на дневном графике находится выше 50-дневной экспоненциальной средней и снижается. Предполагаем, что углубление коррекции может продолжиться в ближайшее время, и тогда уровнем поддержки может выступить отметка в 3147 пунктов", - считает Керимханов.

В США в среду индексы акций изменились на 0,01-0,4%, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Продажи новых домов в США в январе сократились на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 734 тыс. домов, а не 698 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в январе до 680 тыс. с ранее объявленного декабрьского уровня, по данным Trading Economics.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi снизился на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты растут на 0,2-0,5%).

Индекс опережающих экономических индикаторов Японии, рассчитываемый правительством страны и позволяющий оценить перспективы ее экономики на несколько месяцев вперед, в декабре прошлого года повысился до 108,3 пункта с минимальных за три месяца 107,8 пункта в ноябре, согласно окончательным данным. Предварительно декабрьское значение оценивалось в 108,9 пункта, и, по данным Trading Economics, аналитики не ожидали пересмотра.

Экономика Гонконга в 2025 году вырастет на 2-3%, прогнозирует министр финансов специального административного района Пол Чань, оценки которого приводит агентство "Синьхуа". В прошлом году гонконгский ВВП увеличился на 2,5%, заявил Чань в ходе бюджетного послания в законодательном собрании Гонконга. Поддержку экономике оказывали инициативы гонконгских властей по ее стимулированию и снижение процентных ставок в США.

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются подрасти, но остаются вблизи минимумов с начала этого года.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $72,69 за баррель (+0,3% и -0,7% в среду), цена апрельских фьючерсов на WTI - $68,74 за баррель (+0,2% и -0,5% накануне).

Давление на рынок оказывают перспективы введения новых пошлин на импорт президентом США Трампом и их потенциальные последствия для экономической активности. Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает Market Watch.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал первое за пять недель снижение запасов нефти, а также увеличение резервов нефтепродуктов. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, выросли на 1,3 млн баррелей.