Трамп не намерен ослаблять санкции против РФ в рамках украинского урегулирования

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках украинского урегулирования не планирует предлагать ослабление американских санкций против РФ.

"Сейчас этого не будет", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли ослабление санкций обсуждаться на переговорах по Украине.

Трамп пояснил, что вопрос о снятии санкций он собирается рассмотреть уже после решения украинской проблемы. "Хочу сначала посмотреть, сможем ли мы достигнуть соглашения (по Украине - ИФ)", - заявил президент США.

Американский президент также заявил, что российской стороне придется пойти на уступки, чтобы достичь урегулирования ситуации на Украине.

"Да, он сделает. Ему придется", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, пойдет ли российский президент Владимир Путин на уступки.

"Мы сделаем все, что можем, чтобы достичь сделки, хорошей для обеих сторон", - сказал американский лидер во время общения с журналистами. Он заверил, что постарается, чтобы соглашение "было хорошим для Украины".

Говоря о президенте РФ Владимире Путине, Трамп заявил, что это "умный, хитроумный человек".