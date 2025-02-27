Сбер придерживается сценария сохранения или ужесточения санкций против РФ

Герман Греф Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк не исключает позитивных изменений в геополитике, но придерживается сценария сохранения санкций или же их ужесточения, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Может ли это быть (снятие санкций - ИФ)? Все может быть. Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут, более того, мы исходим из сценария, что санкции ужесточат. Поэтому, все что будет сверх того, будет счастливым домыслом, если это произойдет, если не ужесточат санкции", - сообщил Греф в ходе конференц-звонка в четверг.

Он напомнил, что Сбербанк уже давно под различными блокирующими санкциями.

"Я просто перестал читать и считать наши санкции. Если раньше мы с содроганием ожидали всю эту историю, то сейчас мне абсолютно неинтересно, какие там нездоровые психически люди придумывают какие-нибудь глупые санкции по поводу того, чтобы перестать поставлять в Россию приставки Хbox, хотя они не являются их производителями", - отметил глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что Россия способна производить почти все, "нет ничего такого, чего мы не умеем". Единственная вещь - это микроэлектроника, здесь пока сложности.

"Будет много позитивных изменений (в геополитической ситуации - ИФ) очевидно совершенно, но мы живем в парадигме того, что ничего этого нет", - заявил Греф.

"Если мы считаем такой вариант, мы видим, что, конечно, же там дисконты на нефть будут другими совершенно, и сразу же, понятно, рынок акций по-другому начнет работать, вообще финансовый рынок. Мы видим большой приток иностранного капитала на рынок. Понятно, что транзакционные издержки все упадут, упрощение расчетов произойдет", - сказал глава Сбербанка, иллюстрируя возможные изменения из-за улучшения геополитики.

Он добавил, что Сбер в 2024 году существенно нарастил международные расчеты, закрыв практически для клиентов все проблемы в этой сфере.