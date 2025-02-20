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Набиуллина не знает о переговорах об отмене финансовых санкций против России

Банк России в подобных переговорах не участвует

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не знает о переговорах по теме снятия финансовых санкций с России и разморозке золотовалютных резервов, ЦБ в них не участвует. Об этом она сказала на пресс-конференции в Екатеринбурге.

"ЦБ не участвует в такого рода переговорах, мне об этом ничего не известно", - ответила она на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры о снятии финансовых санкций с России и разморозке резервов.

Глава ЦБ отметила, что в ходе недавней поездки в Объединенные Арабские Эмираты обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в финансовой сфере.

Набиуллина также повторила, что пока преждевременно в базовом прогнозе учитывать урегулирование ситуации на Украине.

"Мы недавно обновляли свой прогноз на три года вперед. Мы обновляем наши прогнозы четыре раза в год в зависимости от того, какая информация появляется и что мы можем учесть в нашем базовом прогнозе. Пока мы считаем преждевременным в базовом прогнозе учитывать возможные последствия урегулирования (конфликта с Украиной - ИФ), будем смотреть, как будет развиваться ситуация", - сказала Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Украина Банк России ОАЭ
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