ИКАР снизил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду на 0,5 млн т

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз экспорта пшеница в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 года) на 0,5 млн тонн, до 42,5 млн тонн. Изменены в меньшую сторону и некоторые показатели "прогнозной вилки" по сбору пшеницы в 2025 году.

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, на снижение оценки экспорта повлияли валютные колебания. "Курс рубля нас подводит", - объяснил он.

Новая оценка сбора пшеницы в этом году составляет 77-81-85 млн тонн против прежней в 77-82-87 млн тонн.

"Мы видим большой негатив аграриев по отношению к пшенице, который в конечном счете может повлиять на результаты, - заявил он. - Речь, в частности, идет и возможном сокращении посевных площадей и о снижении внесения удобрений".