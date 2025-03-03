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Экспорт пшеницы из России в рамках квоты с 15 по 28 февраля снизился в 3,6 раза

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - РФ с 15 февраля, когда начала действовать экспортная квота на пшеницу, и до конца месяца отгрузила за рубеж 711 тыс. тонн этого зерна, что в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2 млн 557 тыс. тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

"С учетом динамики экспорта в предыдущие периоды снижение отгрузок и в рамках квоты было ожидаемым", - заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

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По ее словам, во второй половине февраля пшеница отгружалась в 14 стран, год назад их было 33. Наиболее крупный объем - 232 тыс. тонн - был отправлен в Египет. Но это в три раза меньше, чем годом ранее (714 тыс. тонн). Экспорт в Саудовскую Аравию снизился на 20%, до 134 тыс. тонн со 168 тыс. тонн, в ОАЭ - на 14,7%, до 63 тыс. тонн с 74 тыс. тонн. В Йемен, отгрузки упали в 4,2 раза, до 33 тыс. тонн со 138 тыс. тонн.

В то же время в списке покупателей российской пшеницы за этот период появились страны, куда отгрузок год назад не было. Так, в Танзанию отправлено 32,3 тыс. тонн, Марокко - 31 тыс. тонн, Шри-Ланку - 27 тыс. тонн, Руанду - 14 тыс. тонн, Бурунди - 12 тыс. тонн. "Однако Турция, куда год назад за этот период было отгружено 238 тыс. тонн пшеницы, в этом году закупила всего 9,3 тыс. тонн", - отметила эксперт.

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Тюрина также сообщила, что число компаний, экспортировавших пшеницу в рамках квоты в феврале, сократилось до 7 с 59 год назад.

Как сообщалось, РФ ежегодно квотирует экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня. В это году объем квоты составляет 10,6 млн тонн, она предусматривает экспорт только пшеницы и распределена между 219 компаниями. В 2024 году квота составляла 29 млн тонн (сначала была утверждена в 24 млн тонн, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн тонн), она распространялась на основные виды зерна (пшеница, ячмень, кукуруза).

Квота не ограничивается поставки в страны ЕАЭС.

Российский зерновой союз
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