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Microsoft призвала Трампа смягчить правила экспортного контроля для ИИ-чипов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU -Microsoft Corp. призывает администрацию президента США Дональда Трампа смягчить и упростить новые правила экспортного контроля в сфере чипов для ИИ-разработок, предусматривающие ограничения для большинства стран мира, пишет The Wall Street Journal.

Предложение о введении новых правил было внесено администрацией предыдущего президента США Джо Байдена. Команда Трампа изучает их и намерена учесть отзывы представителей отрасли.

Правила предусматривают создание трехуровневой системы с различной степенью ограничений. Так, меры экспортного контроля не должны коснуться первой категории - 18 ключевых союзников и партнеров США, включая, например, Великобританию, Францию и Германию. При этом новые правила закрывают доступ к передовым ИИ-системам и вычислительным мощностям для их тренировки для третьей категории - противников США.

Наиболее широкая вторая категория, включающая более 120 стран, в том числе, союзников США на Ближнем Востоке и в Азии, столкнется с рядом ограничений на объем покупаемых вычислительных мощностей.

Microsoft хотела бы смягчения ограничений на поставки чипов, используемых в дата-центрах для тренировки ИИ-моделей. В компании считают, что они не должны касаться таких союзников США, как, например, Индия, Швейцария и Израиль, пишет WSJ со ссылкой на представителей компании. Эти страны попадают во вторую категорию.

В Microsoft полагают, что непреднамеренным последствием трехуровневой системы станет то, что союзники США, сталкиваясь с ограничениями, будут обращаться за необходимой им IT-инфраструктурой к Китаю.

КНР уже пользуется новыми предложениями США, чтобы показать другим странам, что может быть для них более надежным партнером в сфере ИИ-инфраструктуры, чем Штаты, заявил WSJ президент Microsoft Брэд Смит.

"Посыл Пекина в том, что эти страны не могут полагаться на США, однако Китай готов предоставить им все необходимое, - отметил Смит. - Это нельзя назвать благоприятным ни для американского бизнеса, ни для международной политики США".

Смит выделил китайский стартап DeepSeek, недавно представивший новую ИИ-модель, среди компаний, имеющих, по его мнению, мощный потенциал.

По словам Смита, Microsoft поддерживает некоторые пункты новых правил, включая некоторые из требований о лицензировании экспорта и запрет на поставки ИИ-чипов для третьей категории, в которую входят Китай, Иран и Северная Корея.

Microsoft Джо Байден Китай США Дональд Трамп Брэд Смит
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