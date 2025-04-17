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NYTimes сообщила об обсуждении возможной блокировки DeepSeek в США

Стартап могут лишить доступа к американским технологиям

NYTimes сообщила об обсуждении возможной блокировки DeepSeek в США
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения штрафных мер для блокировки закупок американских технологий китайским ИИ-стартапом DeepSeek и обсуждает блокировку доступа к его сервисам для американцев, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

ЭкономикаNvidia может потерять $5,5 млрд из-за ограничений на экспорт чипов H20 в КитайЧитать подробнее

Кроме того, специальный комитет Палаты представителей Конгресса по Коммунистической партии Китая, который рассматривает угрозы национальной безопасности Штатов со стороны КНР, в среду начал расследование продажи чипов Nvidia Corp. в Азии. Комитет выясняет, знал ли чипмейкер, что предоставляет DeepSeek критически важные технологии для разработки ИИ, и не могло ли иметь место нарушение американского законодательства. Это первое расследование деятельности Nvidia в Конгрессе, отмечает NYT.

Основатель и глава Nvidia Дженсен Хуан 17 апреля нанес визит в Пекин по приглашению Китайского совета продвижения международной торговли (China Council for the Promotion of International Trade), пишет South China Morning Post.

Хуан, в частности, выразил надежду на то, что Nvidia продолжит сотрудничество с Китаем, учитывая его статус как одного из ключевых рынков для компании, сообщает китайский государственный телеканал CCTV.

Ранее на этой неделе стало известно о введении правительством США новых ограничений на экспорт чипов в Китай. Nvidia уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о том, что теперь для продажи чипов H20 ей будет необходимо получить экспортную лицензию. Компания ожидает, что из-за новых требований ее расходы в первом финквартале текущего года увеличатся на $5,5 млрд.

SEC Nvidia Китай Конгресс США Дженсен Хуан DeepSeek
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