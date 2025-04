NYTimes сообщила об обсуждении возможной блокировки DeepSeek в США

Стартап могут лишить доступа к американским технологиям

Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения штрафных мер для блокировки закупок американских технологий китайским ИИ-стартапом DeepSeek и обсуждает блокировку доступа к его сервисам для американцев, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, специальный комитет Палаты представителей Конгресса по Коммунистической партии Китая, который рассматривает угрозы национальной безопасности Штатов со стороны КНР, в среду начал расследование продажи чипов Nvidia Corp. в Азии. Комитет выясняет, знал ли чипмейкер, что предоставляет DeepSeek критически важные технологии для разработки ИИ, и не могло ли иметь место нарушение американского законодательства. Это первое расследование деятельности Nvidia в Конгрессе, отмечает NYT.

Основатель и глава Nvidia Дженсен Хуан 17 апреля нанес визит в Пекин по приглашению Китайского совета продвижения международной торговли (China Council for the Promotion of International Trade), пишет South China Morning Post.

Хуан, в частности, выразил надежду на то, что Nvidia продолжит сотрудничество с Китаем, учитывая его статус как одного из ключевых рынков для компании, сообщает китайский государственный телеканал CCTV.

Ранее на этой неделе стало известно о введении правительством США новых ограничений на экспорт чипов в Китай. Nvidia уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о том, что теперь для продажи чипов H20 ей будет необходимо получить экспортную лицензию. Компания ожидает, что из-за новых требований ее расходы в первом финквартале текущего года увеличатся на $5,5 млрд.