Администрация Байдена анонсировала пакет ограничений на экспорт чипов для ИИ-разработок

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена анонсировала новый раунд мер экспортного контроля в сфере чипов для ИИ-разработок, предусматривающий ограничения для большинства стран мира.

"Искусственный интеллект быстро становится центральным элементом как в сфере безопасности, так и для экономической устойчивости, - говорится в заявлении Белого дома. - США должны действовать решительно, чтобы возглавить эту трансформацию".

Соединенным Штатам необходимо добиться, чтобы американские технологии стали основой для глобального использования ИИ и чтобы враждебные страны не могли легко злоупотреблять передовыми ИИ-разработками, отмечается в сообщении.

Ограничения на продажу чипов не коснутся 18 ключевых союзников и партнеров США, включая, например, Великобританию, Францию и Германию. "Это позволит юрисдикциям с надежными режимами защиты технологий и технологическими экосистемами, согласующимися с интересами национальной безопасности и внешней политики США, пользоваться преимуществом беспрепятственных крупномасштабных закупок", - отмечают в Белом доме.

Однако более широкая категория, включающая более 120 стран, в том числе союзников США на Ближнем Востоке и в Азии, столкнется с ограничениями на объем покупаемых вычислительных мощностей.

Новые правила закрывают доступ к передовым ИИ-системам и вычислительным мощностям для их тренировки для противников США.

Анонсированные меры экспортного контроля угрожают ограничить продажи американской Nvidia Corp., которая поставляет чипы для создания ИИ-инфраструктуры в таких странах, как ОАЭ и Саудовская Аравия, пишет газета The Wall Street Journal.

Акции Nvidia теряют в цене 3,1% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Новые ограничения подлежат обсуждению в течение 120 дней и могут быть изменены, заявила министр торговли США Джина Раймондо. У компаний будет год, чтобы принять меры для выполнения вводимых правил.