Поиск

Минэкономразвития отметило небольшое замедление роста ВВП в начале года

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития отмечает небольшое замедление роста российской экономики в начале 2025 года на фоне высокой ключевой ставки, в основном в отраслях, ориентированных на гражданский спрос и на экспорт, заявил на инвестиционном форуме "Большой открытый диалог" замминистра экономического развития Денис Тюпышев.

"Сейчас мы находимся в периоде такого управляемого охлаждения экономики, в поисках баланса между сдерживанием инфляции и обеспечением экономического роста. Темпы роста ВВП в четвертом квартале были чуть ниже, и в начале года мы видим небольшое замедление. Замедляются в основном те отрасли, которые ориентированы на внутренний гражданский спрос и на экспорт", - сказал он.

"Это все происходит на фоне достаточно жесткой ДКП, которую ведет Банк России. В первую очередь это связано с высокой ключевой ставкой и ужесточением макропруденциального регулирования. Видим определенное снижение в темпах потребительского и корпоративного кредитования. Это создает необходимые предпосылки для снижения цен, но неизбежно может также привезти к торможению экономики", - заявил замглавы Минэкономразвития.

По его словам, основной риск на ближайшую перспективу - замедление инвестиций.

"Компании начинают оптимизировать свои инвестиционные программы, сдвигают их вправо. Это результат сокращения собственных средств, снижения рентабельности отчасти и высоких ставок по депозитам как альтернативы инвестированию", - сказал замминистра.

Кроме того, по его словам, растут издержки в экономике.

"Все это создает риски финансовой устойчивости компаний", - отметил он, добавив, что власти "это понимают", поэтому в конце прошлого года возобновлена работа подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Тюпышев напомнил, что в систему мониторинга попадают 2 163 системообразующие организации.

Банк России Минэкономразвития Денис Тюпышев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Международные резервы РФ с 14 по 21 февраля увеличились на $6,1 млрд

В Еврокомиссии пообещали противостоять пошлинам США

Производитель спецодежды "Булава" купит часть ростовских фабрик "Глории Джинс"

"Дочка" Ariston в РФ за первый год под управлением "Газпрома" увеличила прибыль в 9 раз

"Дочка" Ariston в РФ за первый год под управлением "Газпрома" увеличила прибыль в 9 раз

Сбербанк намерен выплатить дивиденды за 2024 год в полном объеме

Сбер придерживается сценария сохранения или ужесточения санкций против РФ

Сбер придерживается сценария сохранения или ужесточения санкций против РФ

ЦБ отметил рост практики недобросовестного информирования клиентов об условиях вкладов

Сбер в 2024 г. увеличил вознаграждение ключевому управленческому персоналу на 51,5%

ЦБ переносит запуск широкого внедрения цифрового рубля, новую дату назовет позже

ЦБ переносит запуск широкого внедрения цифрового рубля, новую дату назовет позже
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2191 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });