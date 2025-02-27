Минэкономразвития отметило небольшое замедление роста ВВП в начале года

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития отмечает небольшое замедление роста российской экономики в начале 2025 года на фоне высокой ключевой ставки, в основном в отраслях, ориентированных на гражданский спрос и на экспорт, заявил на инвестиционном форуме "Большой открытый диалог" замминистра экономического развития Денис Тюпышев.

"Сейчас мы находимся в периоде такого управляемого охлаждения экономики, в поисках баланса между сдерживанием инфляции и обеспечением экономического роста. Темпы роста ВВП в четвертом квартале были чуть ниже, и в начале года мы видим небольшое замедление. Замедляются в основном те отрасли, которые ориентированы на внутренний гражданский спрос и на экспорт", - сказал он.

"Это все происходит на фоне достаточно жесткой ДКП, которую ведет Банк России. В первую очередь это связано с высокой ключевой ставкой и ужесточением макропруденциального регулирования. Видим определенное снижение в темпах потребительского и корпоративного кредитования. Это создает необходимые предпосылки для снижения цен, но неизбежно может также привезти к торможению экономики", - заявил замглавы Минэкономразвития.

По его словам, основной риск на ближайшую перспективу - замедление инвестиций.

"Компании начинают оптимизировать свои инвестиционные программы, сдвигают их вправо. Это результат сокращения собственных средств, снижения рентабельности отчасти и высоких ставок по депозитам как альтернативы инвестированию", - сказал замминистра.

Кроме того, по его словам, растут издержки в экономике.

"Все это создает риски финансовой устойчивости компаний", - отметил он, добавив, что власти "это понимают", поэтому в конце прошлого года возобновлена работа подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Тюпышев напомнил, что в систему мониторинга попадают 2 163 системообразующие организации.