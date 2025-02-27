Перестраховщик Swiss Re увеличил годовую чистую прибыль сильнее прогноза

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re AG, одна из крупнейших в отрасли, увеличила чистую прибыль сильнее собственного прогноза в 2024 году и ожидает ее роста в 2025 году.

В 2024 году чистая прибыль компании составила $3,24 млрд по сравнению с $3,14 млрд годом ранее.

Сама компания ожидала чистую прибыль в размере $3,13 млрд.

Чистая прибыль подразделения страхования собственности и от несчастного случая составила $1,23 млрд по сравнению с $1,54 млрд за предыдущий год. Подразделение страхования жизни и медицинского страхования увеличило прибыль до $1,53 млрд с $1,44 млрд.

Страховые требования, полученные Swiss Re в прошлом году в связи с природными катастрофами, составили порядка $1 млрд.

Swiss Re подтвердила прогноз на 2025 год, согласно которому ее чистая прибыль составит не менее $4,4 млрд.

Совет директоров рекомендовал повысить дивиденды на 8%, до $7,35 на акцию.

За последние три месяца капитализация Swiss Re увеличилась на 11,8% - до 41,95 млрд швейцарских франков ($46,62 млрд).