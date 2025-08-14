Swiss Re в I полугодии нарастила чистую прибыль на 24%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re AG, одна из крупнейших в отрасли, в первом полугодии нарастила чистую прибыль на 24%, что превзошло ожидания рынка.

В январе-июне 2025 года чистая прибыль компании составила $2,61 млрд против $2,01 млрд годом ранее.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Reuters, ожидали прибыли на уровне $2,47 млрд.

Чистая прибыль подразделения страхования собственности и от несчастного случая увеличилась на 23% и составила $1,22 млрд, подразделения страхования жизни и медицинского страхования - сократилась на 5% - до $839 млн.

Средняя рентабельность капитала (ROE) перестраховщика составляла 23% в годовом исчислении против 19,6% годом ранее.

С начала 2025 года капитализация Swiss Re выросла на 16,2%.