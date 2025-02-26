Перестраховщик Munich Re увеличил годовую прибыль на 23%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, в четвертом квартале 2024 года снизила чистую прибыль на 2,5%, однако годовой показатель вырос на 23%.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 979 млн евро против 1 млрд евро годом ранее.

За весь 2024 год Munich Re получила чистую прибыль в размере 5,7 млрд евро, что примерно на 700 млн превысило собственный прогноз и на 23% превысило показатель 2023 года (4,6 млрд евро).

Компания объявила о планах выкупить собственные акции на сумму до 2 млрд евро и рекомендовала дивиденды в размере 20 евро на акцию за 2024 год по сравнению с 15 евро на бумагу годом ранее.

За последние 12 месяцев капитализация Munich Re выросла на 30%, до 70,4 млрд евро.