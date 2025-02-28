Поиск

Цены на нефть опускаются и завершают февраль в минусе

Brent подешевела до $73,66 за баррель

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Рынок завершает в минусе как эту неделю, так и весь февраль на фоне угроз Вашингтона ввести пошлины на импорт в отношении основных торговых партнеров США. Торговые войны сдерживают аппетит к риску на мировых рынках, способствуют укреплению доллара, а также ухудшают перспективы спроса на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп подтвердил накануне, что пошлины для Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, как и планировалось. Он также пообещал ввести на следующей неделе дополнительные 10%-ные пошлины для китайских товаров.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составила $73,66 за баррель, что на $0,38 (0,51%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,51 (2,1%), до $74,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,35 (0,5%), до $70 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,73 (2,5%), до $70,35 за баррель.

В феврале как Brent, так и WTI подешевели более чем на 2,5%.

Поддержку рынку в четверг оказали новости об ужесточении американских санкций против Венесуэлы. Трамп отменил выданное ранее компании Chevron Corp. разрешение экспортировать венесуэльскую нефть, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из США нелегалов.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает MarketWatch.

Brent WTI Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глобальный долг достиг рекордных $318 трлн в 2024 году

Минюст зарегистрировал приказы об индексации оптовых цен на газ в 2025 году на 10,3%

"РусГидро" получила 13,4 млрд рублей годового убытка по РСБУ против прибыли годом ранее

Ozon банк в 2025 году планирует запуск кредитных карт для физлиц

Ozon банк в 2025 году планирует запуск кредитных карт для физлиц

Фермеры ЕС попросили отложить на год повышение пошлин на удобрения из России и Белоруссии

В Таиланде пообещали ввести туристический налог в конце 2025 года

В Таиланде пообещали ввести туристический налог в конце 2025 года

Минэкономразвития отметило небольшое замедление роста ВВП в начале года

Международные резервы РФ с 14 по 21 февраля увеличились на $6,1 млрд

В Еврокомиссии пообещали противостоять пошлинам США

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5918 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });