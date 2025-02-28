Цены на нефть опускаются и завершают февраль в минусе

Brent подешевела до $73,66 за баррель

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Рынок завершает в минусе как эту неделю, так и весь февраль на фоне угроз Вашингтона ввести пошлины на импорт в отношении основных торговых партнеров США. Торговые войны сдерживают аппетит к риску на мировых рынках, способствуют укреплению доллара, а также ухудшают перспективы спроса на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп подтвердил накануне, что пошлины для Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, как и планировалось. Он также пообещал ввести на следующей неделе дополнительные 10%-ные пошлины для китайских товаров.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составила $73,66 за баррель, что на $0,38 (0,51%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,51 (2,1%), до $74,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,35 (0,5%), до $70 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,73 (2,5%), до $70,35 за баррель.

В феврале как Brent, так и WTI подешевели более чем на 2,5%.

Поддержку рынку в четверг оказали новости об ужесточении американских санкций против Венесуэлы. Трамп отменил выданное ранее компании Chevron Corp. разрешение экспортировать венесуэльскую нефть, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из США нелегалов.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает MarketWatch.