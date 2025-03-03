Brent подорожала до $73,16 за баррель

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в понедельник, трейдеры оценивают данные о состоянии китайской промышленности.

К 8:13 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,48%) до $73,16 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,76 (1%), до $72,81 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,34 (0,49%), до $70,1 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,59 (0,8%), до $69,76 за баррель.

На прошлой неделе международный бенчмарк потерял 1,7%, североамериканский - 0,9%. В феврале Brent подешевела на 4,7%, WTI - на 3,8%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны.

Это максимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,9 пункта, по данным Trading Economics.

Эта статистика усиливает оптимизм в отношении перспектив спроса на топливо, пишет Trading Economics.

В понедельник аналогичный индекс будет опубликован в США.