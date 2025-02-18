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"АЛРОСА" закончила 2024 год с положительным финансовым результатом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - "АЛРОСА", несмотря на значительное снижение цен на алмазы, закончила прошлый год с положительным финансовым результатом, что объясняется, в том числе и оптимизационными мероприятиями, заявил гендиректор компании Павел Маринычев во время посещения производственных объектов в Западной Якутии, передает якутский канал "Алмазный край".

"С учетом тех веяний на рынках, которые происходили, мы закончили год с положительным финансовым результатом. И это в условиях, когда мы зафиксировали значительное снижение цен на мировом рынке. Результат работы хороший, с учетом тех оптимизационных мероприятий, которые мы вместе провели", - заявил Маринычев.

"Это позволяет нам устойчиво смотреть вперед, оставаться устойчивой компанией и формировать свои планы", - добавил он.

EBITDA "АЛРОСА" по итогам первого полугодия 2024 года, по расчетам аналитиков (формат раскрытия компании со второй половины 2022 года не предполагает публикацию этого показатели), упала на 23% к данным годичной давности, до 64 млрд рублей. Консолидированная чистая прибыль за этот период снизилась на 34%, до 37 млрд рублей.

"АЛРОСА" заканчивала с прибылью даже кризисные 2008-2009 года, когда продажи алмазов на рынке остановились с декабря 2008 года по март 2009 года, и компания работала "в сток", реализовав часть продукции в Гохран на $1 млрд, а также обслуживала долг, достигший к концу 2008 года 116 млрд рублей. По итогам 2008 года чистая прибыль по РСБУ была на уровне 3,8 млрд рублей (но из-за отрицательной курсовой разницы по кредитам у компании был чистый убыток по МСФО в 32,6 млрд рублей), 2009 года - 3,5 млрд рублей.

Средний индекс цены алмазов за прошлый год упал на 20%, до $107 за карат, сообщала ранее De Beers. Крупнейший мировой алмазодобытчик ожидает незначительно отрицательной EBITDA по итогам прошлого года.

АЛРОСА Павел Маринычев
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