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Силуанов отметил рост рисков и издержек глобальной финансовой инфраструктуры

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Издержки использования глобальной финансовой инфраструктуры и сопряженные с ним риски растут, необходимо развивать децентрализованные финансы, заявил глава Минфина России Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" в Кейптауне.

Тезисы выступления Силуанова опубликовала пресс-служба Минфина.

Он отметил, что мировая экономика сейчас находится в ситуации, когда фокус смещается в сторону защиты национальных интересов - это "новый формат работы", который дает и новые возможности.

"Искусственный интеллект будет ключевым источником роста в ближайшей перспективе, а развитие децентрализованных финансов поможет существенно снизить издержки для мировой экономики и увеличить рост. Глобальная безопасность выиграет от развития альтернативных решений в области международных финансов. Роль "двадцатки" должна быть определяющей в разработке новых источников роста, нивелировании рисков и развитии новых возможностей", - сказал Силуанов.

Финансовая инфраструктура должна быть равнодоступной, а сейчас стоимость ее использования растет вместе с рисками, отметил Силуанов.

"В наших общих интересах сделать так, чтобы финансовая система работала бесперебойно и с меньшими издержками. Выгоды от использования финансовой инфраструктуры должны распределяться справедливо", - заявил он.

Силуанов призвал искать новые способы финансирования инфраструктурных проектов. "Это могут быть платформенные решения и инновационные инструменты, такие как цифровые финансовые активы, которые могли бы выпускать многосторонние банки развития. Доступность и простота регулирования делает выпуск ЦФА источником быстрого привлечения капитала. Предлагаем "Группе 20" рассмотреть возможность координации использования новых технологий в финансировании инфраструктурных проектов", - сказал глава Минфина.

Следующая встреча на уровне глав финансовых ведомств "двадцатки" пройдет в апреле этого года "на полях" весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Кейптаун Антон Силуанов МВФ Минфин ЦФА Всемирный банк G20
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