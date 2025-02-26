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Глава Минфина Франции назвал необходимой поддержку США миссии миротворцев на Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Министр финансов Франции Эрик Ломбар заявил о необходимости поддержки Соединенных Штатов для военных, которых Париж, Лондон и Берлин планируют отправить на Украину для поддержания "будущего мира" в этой стране. Он сказал об этом Bloomberg в Кейптауне, где проходит заседание министров финансов G20.

"Если мы хотим, чтобы будущий мир на Украине соблюдался, нам нужна поддержка США", - сказал министр.

Ломбар также сказал, что президент США Дональд Трамп ранее пообещал дать согласие на такое содействие.

"Великобритания, Германия, Франция и ряд других европейских стран намерены отправить войска для поддержания будущего мира на Украине", - отметил министр, но не уточнил, о каких еще государствах идет речь.

Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон и Ломбар совершили визит в Вашингтон, где встретились с Трампом и главой Минфина США Скоттом Бессентом.

"Мы договорились продолжать диалог. Это шаг вперед", - сказал Ломбар.

Ранее 26 февраля The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источник, что планы Трампа по украинскому урегулированию не предусматривают обязательств поставлять военную помощь Киеву и отправлять в регион американских военных. Другой источник газеты отметил, что Трамп "был открыт" к призывам Макрона, чтобы американская сторона оказывала бы военную поддержку войскам, которые Великобритания и Франция хотели бы отправить на Украину для поддержания будущего мира.

До этого WSJ информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тысяч военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США.

Великобритания Минфин США Франция Эммануэль Макрон Украина Эрик Ломбар
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