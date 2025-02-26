Глава Минфина Франции назвал необходимой поддержку США миссии миротворцев на Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Министр финансов Франции Эрик Ломбар заявил о необходимости поддержки Соединенных Штатов для военных, которых Париж, Лондон и Берлин планируют отправить на Украину для поддержания "будущего мира" в этой стране. Он сказал об этом Bloomberg в Кейптауне, где проходит заседание министров финансов G20.

"Если мы хотим, чтобы будущий мир на Украине соблюдался, нам нужна поддержка США", - сказал министр.

Ломбар также сказал, что президент США Дональд Трамп ранее пообещал дать согласие на такое содействие.

"Великобритания, Германия, Франция и ряд других европейских стран намерены отправить войска для поддержания будущего мира на Украине", - отметил министр, но не уточнил, о каких еще государствах идет речь.

Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон и Ломбар совершили визит в Вашингтон, где встретились с Трампом и главой Минфина США Скоттом Бессентом.

"Мы договорились продолжать диалог. Это шаг вперед", - сказал Ломбар.

Ранее 26 февраля The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источник, что планы Трампа по украинскому урегулированию не предусматривают обязательств поставлять военную помощь Киеву и отправлять в регион американских военных. Другой источник газеты отметил, что Трамп "был открыт" к призывам Макрона, чтобы американская сторона оказывала бы военную поддержку войскам, которые Великобритания и Франция хотели бы отправить на Украину для поддержания будущего мира.

До этого WSJ информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тысяч военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США.