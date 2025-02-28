В Подмосковье приостановили работу более 800 машин такси из-за отсутствия полисов ОСГОП

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Работа более 800 машин такси Подмосковья приостановлена из-за отсутствия полиса страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщила пресс-служба областного Минтранса.

"С 1 сентября прошлого года все перевозчики такси обязаны иметь такой полис. Он призван защитить пассажиров во время поездки. Предоставление услуг такси без этого полиса грозит не только аннулированием разрешения, но и административным штрафом. С начала действия этой меры было аннулировано 18 разрешений с более 800 машинами Подмосковья за непредоставление перевозчиком договора ОСГОП", - говорится в сообщении ведомства.

Минтранс Подмосковья отмечает, что осуществление перевозок пассажиров перевозчиком без договора ОСГОП согласно ст. 11.31 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 50 тыс. руб., на юридических лиц - до 1 млн руб.

Обязательное оформление ОСГОП - федеральная мера. По федеральному закону от июня 2023 года (№278-ФЗ), с 1 сентября 2024 года все перевозчики такси обязаны иметь полис ОСГОП.

Ранее при любом происшествии в дороге пассажир мог претендовать на выплату в рамках полиса ОСАГО - до 500 тыс. рублей. Сейчас пассажиры получили дополнительную финансовую защиту и в случае ДТП могут претендовать на выплату по ОСГОП до 2 млн руб. за вред жизни или здоровью и до 23 тыс. рублей за причинение вреда имуществу. Полис ОСГОП оформляется перевозчиком сроком на 1 год.

Стоимость полиса ОСГОП для такси, рассчитанная по установленному Банком России тарифу, составляет от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. руб. в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика.

После оформления полиса в выбранной страховой компании перевозчику необходимо подать заявление через РПГУ на подуслугу "Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси".

Сейчас в Московской области зарегистрировано более 118 тыс. машин такси и более 32,5 тыс. перевозчиков.