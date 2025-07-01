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Думский комитет поддержал снижение штрафов для такси за отсутствие полиса ОСГОП

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству поддержал к принятию в первом чтении депутатский законопроект, который дифференцирует штрафы для перевозчиков за отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).

Отзыв комитета на законопроект (№866131-8) размещен во вторник в электронной базе данных парламента.

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Согласно действующему законодательству, если перевозчик не застраховал свою гражданскую ответственность за причинение вреда пассажирам, ему грозит штраф: для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для компаний - от 500 тыс. до 1 млн руб. Если перевозчик не предоставляет пассажирам информацию о страховщике и договоре ОСГОП, штраф может составить для должностных лиц до 1 тыс. до 3 тыс. руб.

Авторы законопроекта отмечают, что действующие санкции были рассчитаны на крупные транспортные компании в сфере авиаперевозок, железнодорожных перевозок, однако их применение к таксопаркам повышает риск их массовых банкротств. Согласно инициативе, штрафы за отсутствие договора ОСГОП при перевозке легковым такси предлагается уменьшить: для граждан - до 1-5 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей - до 20-25 тыс. руб., юридических лиц - до 30-40 тыс. руб.

"Идея дифференциации административной ответственности перевозчиков, в том числе в рамках отдельного административного состава в отношении перевозок такси, представляется актуальной и обоснованной, в связи с чем концепция рассматриваемого законопроекта поддерживается", - говорится в заключении комитета.

При этом думский комитет отмечает, что при рассмотрении вопроса необходимо оценивать не только вопросы соразмерности административной ответственности экономическому статусу перевозчика, но и учитывать вопросы защиты прав граждан при использовании такси. "С учетом представленного обоснования полагаем, что предлагаемые размеры административных штрафов требуют дополнительного обсуждения и доработки", - говорится в заключении.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 8 июля.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума
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