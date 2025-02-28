"Нефтиса" в 2024 году увеличила чистую прибыль более чем вдвое

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - АО "НК "Нефтиса", головная структура одноименной группы нефтяных компаний, по итогам 2024 года увеличило чистую прибыль по РСБУ почти в 2,2 раза, до 6,57 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Годовая выручка компании увеличилась на 27,3%, до 162,4 млрд рублей, себестоимость - на 27,9%, до 151,48 млрд рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность "Нефтисы" на 31 декабря 2024 года достигла 127,45 млрд рублей против 102,46 млрд годом ранее. В компании отмечают, что ее размер на конец года превысил оборотные активы - 125,93 млрд рублей.

"Руководство полагает, что в будущем году группа, в которую входит общество, получит достаточную прибыль для покрытия текущих обязательств. Дополнительно руководство уверено, что в случае необходимости сможет инициировать пересмотр условий и сроков долгосрочных и краткосрочных займов, полученных и предоставленных дочерним предприятиям, и кредиторской задолженности перед дочерними предприятиями, входящими в группу, с целью покрытия оставшегося превышения краткосрочных обязательств над оборотными активами", - говорится в пояснении к финотчетности.

В документе также сообщается, что в ноябре 2024 года единственный учредитель компании Dolmer Enterprises Ltd. завершил редомициляцию в Россию путем создания МКООО "Долмер".

НК "Нефтиса" основана в 2008 году бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Группа компаний объединяет более 20, в основном, добывающих предприятий. География их деятельности охватывает несколько крупных регионов РФ: Самарскую, Новосибирскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Удмуртскую Республику и Республику Коми.