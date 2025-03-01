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ЦБ сможет учитывать движения на рынках на фоне геополитики, только убедившись в их устойчивости

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Наблюдающиеся в последние две недели движения на рынках имеют дезинфляционное влияние, но они результат "спекулятивной эйфории" на фоне положительных новостей геополитики, судить об их устойчивости рано, полагает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Вы сами видели влияние возникшей пару недель назад эйфории на финансовые рынки, и ралли в акциях, и снижение кривой ОФЗ (...), и укрепление рубля. Это во многом, на наш взгляд, результат спекулятивной эйфории. Мы не знаем, устойчиво это движение или нет", - сказал он в субботу на конференции Cbonds & Smart-Lab.

По его словам, хотя движение, которое произошло на рынках, существенное и оказывает влияние, однако учитывать эти факторы в модельных расчетах денежно-кредитной политики рано.

"Если эти изменения закладывать в модельные расчеты, то мы получим значимое изменение рекомендаций для денежно-кредитной политики при прочих равных. (...) Эти факторы по своей природе сработали сейчас в дезинфляционном направлении, но сказать, что они устойчивые, сейчас никто не возьмется. Мы будем имплементировать эти изменения в решения лишь тогда, когда убедимся в устойчивости этих движений", - сказал Тремасов.

По его словам, не исключено, что уже на следующей неделе все точно так же может качнуться в обратную сторону. "Мы здесь знаем не больше вашего", - отметил советник.

ЦБ РФ Кирилл Тремасов
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