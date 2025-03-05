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МосБиржа хочет увеличить количество акций на торгах в выходные в ближайшие месяц-два

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует в течение ближайших двух месяцев добавить новые акции в список доступных на торгах выходного дня, сообщил управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин.

"Мы уже видим, что ликвидность достаточно хорошая. Рынок очень активно использует дополнительную сессию выходного дня. Будем смотреть с точки зрения добавления бумаг. Я думаю, что это ближайший месяц - два. Пока только акции", - сказал Блохин журналистам в кулуарах Форума лидеров рынка управления активами, организованного "Эксперт РА".

Биржевые паевые фонды, по его словам, могут появиться на торгах в выходные в июле-августе. МосБиржа также планирует обсудить с участниками рынка добавление облигаций, отметил Блохин.

МосБиржа собирается рассчитывать по выходным индекс IMOEX2 после запуска торгов на срочном рынке, добавил топ-менеджер площадки.

Московская биржа с 1 марта начала проводить торги акциями по выходным в экспериментальном режиме. В субботу они проходили с 14:10 до 19:00 по Москве, в воскресенье - с 10:00 до 19:00. На первом этапе инвесторам доступны 53 акции.

Торговая сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня. Ценовые границы в выходные сужены до 3% от закрытия предыдущего торгового дня.

Борис Блохин МосБиржа
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