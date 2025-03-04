Аналитики Morgan Stanley прогнозируют снижение ставок ЕЦБ в марте и апреле

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley под руководством Йенса Айзеншмидта ожидают, что Европейский центральный банк понизит основные процентные ставки в марте и затем в апреле для поддержки экономики еврозоны.

Ранее эксперты банка полагали, что в апреле ЕЦБ возьмет паузу. Однако теперь они отмечают, что поступающие статданные указывают на замедление инфляции и ослабление экономического роста.

"Все эти данные, скорее всего, станут аргументом в пользу быстрого снижения ставок до уровня, который большинством членов руководства ЕЦБ считается нейтральным. Мы считаем, что этот уровень составляет 2%", - сообщил Morgan Stanley.

Ближайшее заседание регулятора состоится 6 марта, и рынок видит примерно 96%-ную вероятность того, что ставки будут снижены на 25 базисных пунктов. В результате ключевая ставка по депозитам составит 2,5%, что является минимумом с февраля 2023 года.