Поиск

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют снижение ставок ЕЦБ в марте и апреле

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley под руководством Йенса Айзеншмидта ожидают, что Европейский центральный банк понизит основные процентные ставки в марте и затем в апреле для поддержки экономики еврозоны.

Ранее эксперты банка полагали, что в апреле ЕЦБ возьмет паузу. Однако теперь они отмечают, что поступающие статданные указывают на замедление инфляции и ослабление экономического роста.

"Все эти данные, скорее всего, станут аргументом в пользу быстрого снижения ставок до уровня, который большинством членов руководства ЕЦБ считается нейтральным. Мы считаем, что этот уровень составляет 2%", - сообщил Morgan Stanley.

Ближайшее заседание регулятора состоится 6 марта, и рынок видит примерно 96%-ную вероятность того, что ставки будут снижены на 25 базисных пунктов. В результате ключевая ставка по депозитам составит 2,5%, что является минимумом с февраля 2023 года.

Morgan Stanley ЕЦБ Йенс Айзеншмидт еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"

Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"

Китай с 10 марта введет импортные пошлины на ряд с/х товаров из США

Китай с 10 марта введет импортные пошлины на ряд с/х товаров из США

Эксперты ожидают, что глобальный объем госзаимствований достигнет рекордных $12,3 трлн в 2025 г.

Минсельхоз заявил, что высокая конкуренция сдерживает рост цен на сладости в РФ

Минсельхоз заявил, что высокая конкуренция сдерживает рост цен на сладости в РФ

ВТБ рассматривает возможность изменения условий по рыночной ипотеке

Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики

Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики

"Коммерсантъ" узнал о корпоративном конфликте совладельцев "Ароматного мира"

Brent подешевела до $71,17 за баррель на решениях ОПЕК+ и новых пошлинах Трампа

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

ОПЕК+ подтвердила планы по постепенному увеличению добычи нефти с апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5949 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });