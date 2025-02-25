В еврозоне в IV квартале рост зарплат замедлился до 4,1%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В еврозоне в четвертом квартале 2024 года рост зарплат замедлился до 4,12% в годовом выражении после максимального с 1993 года роста кварталом ранее, сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ).

В третьем квартале увеличение зарплат, согласуемых работодателями с профсоюзами, составило 5,43%. Данные были пересмотрены с небольшим повышением - ранее сообщалось о росте на 5,42%.

Новые данные подтверждают предположение ЕЦБ о том, что повышение зарплат будет замедляться после того, как его темп сравняется с динамикой роста потребительских цен. В конечном итоге это должно привести к ослаблению инфляции в сфере услуг, которая уже несколько месяцев держится вблизи 4%.

Компании еврозоны также ожидают снижения темпа роста зарплат до 3,6% в 2025 году и до 2,7% в 2026 году, показывают результаты опроса, проведенного ЕЦБ в середине февраля.

В 2024 году зарплаты выросли на 4,3%.

Несмотря на некоторое ускорение общей инфляции в начале текущего года, в ЕЦБ убеждены, что ее темп вскоре вернется к целевым 2%.

С июня 2024 года ЕЦБ опускал ключевые процентные ставки уже пять раз, и эксперты ожидают, что на заседании 6 марта центробанк вновь снизит стоимость заимствований.