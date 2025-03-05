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Эксперты ждут снижения ставок ЕЦБ 6 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Европейский центробанк, вероятно, вновь снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на заседании в четверг, однако регулятор уже приближается к завершению цикла смягчения денежно-кредитной политики, полагают эксперты.

Сейчас ставка по депозитам составляет 2,75%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,9%, ставка по маржинальным кредитам - 3,15%.

Ставки будут снижены в шестой раз с июня, и вероятно, они уже близки к уровням, не ограничивающим экономическую активность еврозоны. В связи с этим, некоторые из представителей ЕЦБ предостерегают от чрезмерного смягчения политики.

Угрозы США ввести пошлины на импорт, затрагивающие и европейскую продукцию, омрачают прогнозы роста экономики еврозоны, тогда как перспективы урегулирования конфликта на Украине, какими бы отдаленными они не казались в данный момент, способны существенно улучшить ситуацию, отмечает Bloomberg.

С учетом этих противоречий, руководителям ЕЦБ вряд ли будет просто согласовывать дальнейшее снижение ставок, "что может привести к замедлению темпов смягчения политики", полагает главный экономист по Европе Goldman Sachs Яри Стэн.

"Пауза в апреле кажется возможной", - говорит Стэн, который, однако, не исключает уменьшения ставок ЕЦБ в дальнейшем.

Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила в феврале, что руководство регулятора может в скором времени начать обсуждение паузы в цикле смягчения политики.

Она высказала сомнения в том, что стоимость заимствований в еврозоне ограничивает спрос и сдерживает инфляцию: "Я больше не уверена в том, является ли наша денежно-кредитная политика все еще ограничительной".

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что "было бы лучше" не спешить с дальнейшим снижением ставок.

Темпы инфляции в еврозоне в феврале сократились впервые за пять месяцев - до 2,4% в годовом выражении с январских 2,5%, свидетельствуют данные Eurostat. Базовая инфляция, не учитывающая стоимости продуктов питания и энергоносителей, также замедлилась - до 2,6% с 2,7%.

"В апреле и в июне решения ЕЦБ, вероятно, будут больше зависеть от статданных, - полагает экономист Moody's Analytics Камил Ковар. - Если статистика перед апрельским заседанием покажет усиление инфляции, снижения ставок ЕЦБ не будет. Если же инфляция замедлится, можно ждать дальнейшего смягчения политики".

ЕЦБ ожидает, что инфляция будет ослабляться в течение 2025 года, и средний показатель за этот год составит чуть более 2%.

Eurostat Goldman Sachs ЕЦБ Бундесбанк Изабель Шнабель Йоахим Нагель
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