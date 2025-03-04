Поиск

Проект закона о лишении свободы за несообщение о диверсиях принят в I чтении

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за несообщение о лицах, готовящих или совершающих диверсию.

Законопроект № 827095-8 предлагает изменения в статью 205.6 Уголовного кодекса УК РФ, добавляя норму об ответственности за несообщение о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности (статьи 281, 281-1, 281-2, 281-3 УК РФ).

Статья 205.6 предусматривает санкцию вплоть до года лишения свободы. Кроме того, предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными работами на срок до одного года.

В РоссииКомитет Думы одобрил реальные сроки за недонесение о подготовке диверсииЧитать подробнее

"Сейчас такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности", - отметил ранее соавтор проекта закона, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его мнению, принятие закона, в случае его поддержки коллегами, позволит дополнительно обезопасить в том числе объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.

"В условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность нашей страны. Однако рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений. Этот правовой пробел и призван устранить предлагаемый нами законопроект", - считает глава комитета.

Согласно примечанию к статье 205.6 УК РФ, "лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником".

Василий Пискарев Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Золото дорожает на фоне эскалации торговой напряженности

Brent подешевела до $70,64 за баррель

Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"

Подписан договор купли-продажи бывшего петербургского СИЗО "Кресты"

Китай с 10 марта введет импортные пошлины на ряд с/х товаров из США

Китай с 10 марта введет импортные пошлины на ряд с/х товаров из США

Эксперты ожидают, что глобальный объем госзаимствований достигнет рекордных $12,3 трлн в 2025 г.

Минсельхоз заявил, что высокая конкуренция сдерживает рост цен на сладости в РФ

Минсельхоз заявил, что высокая конкуренция сдерживает рост цен на сладости в РФ

ВТБ рассматривает возможность изменения условий по рыночной ипотеке

Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики

Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики

"Коммерсантъ" узнал о корпоративном конфликте совладельцев "Ароматного мира"

Brent подешевела до $71,17 за баррель на решениях ОПЕК+ и новых пошлинах Трампа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5949 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });