В Думу внесен законопроект о лишении свободы на год за несообщение о диверсиях

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона об уголовной ответственности за несообщение о лицах, готовящих или совершающих диверсию, сообщил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Вместе с коллегами внес в Государственную думу проект изменений в статью 205.6 Уголовного кодекса РФ, направленных на защиту национальных интересов России, прав и свобод граждан нашей страны от новых форм преступной деятельности и угроз государственной безопасности", - написал Пискарев в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, проект закона предлагает дополнить УК РФ нормой, устанавливающей ответственность за несообщение о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности (статьи 281, 281-1, 281-2, 281-3 УК РФ).

Статья 205.6 предусматривает санкцию вплоть до года лишения свободы. Кроме того, предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными работами на срок до одного года.

"Сейчас такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности", - отметил Пискарев.

По его мнению, принятие закона, в случае его поддержки коллегами, позволит дополнительно обезопасить, в том числе, объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.

"В условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность нашей страны. Однако рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений. Этот правовой пробел и призван устранить предлагаемый нами законопроект", - считает глава комитета.

Согласно примечанию к статье 205.6 УК РФ, "лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником".