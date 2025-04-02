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Закон о лишении свободы за несообщение о диверсиях принят Госдумой

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором и в третьем чтениях закон об уголовной ответственности за несообщение о лицах, готовящих или совершающих диверсию.

Закон вносит изменения в статью 205.6 Уголовного кодекса РФ, добавляя норму об ответственности за несообщение о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности (статьи 281, 281-1, 281-2, 281-3 УК РФ).

Статья 205.6 предусматривает санкцию вплоть до года лишения свободы. Кроме того, предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными работами на срок до одного года.

"Сейчас такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности", - отметил ранее соавтор закона, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его мнению, принятие закона позволит дополнительно обезопасить, в том числе объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.

"В условиях проведения СВО очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность нашей страны. Однако рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений. Этот правовой пробел и призван устранить предлагаемый нами законопроект", - считает глава комитета.

Согласно примечанию к статье 205.6 УК РФ, "лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником".

Василий Пискарев Госдума
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