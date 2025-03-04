РФ может вновь продлить обязательную продажу части валютной выручки на год

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президентский указ об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки российских экспортеров, истекающий 30 апреля, предлагается продлить еще на один год. Ряд норм действующего режима Минфин хочет уточнить, при этом актуальности в корректировке базовых параметров не видит: экспортеры по-прежнему выполняют требования указа с запасом.

Обязательная репатриация и продажа части валютной выручки экспортерами была введена в октябре 2023 г сроком на полгода, позже его действие было продлено на год - до 30 апреля 2025 г. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы.

В июне 2024 года правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% от средств, полученных (независимо от того, в какой валюте) в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. В октябре 2024 г эта планка снижена до 25%. Наконец, еще одно недавнее изменение касается клиринга - в декабре вышло постановление правительства, согласно которому правкомиссия может выдавать экспортерам разрешения не зачислять в уполномоченные банки валюту в размере, необходимом им для выполнения валютных обязательств.

Как сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, работа над корректировкой действующей конструкции продолжается.

"Есть две основных проблемы. Первая проблема, это то, что компании (совершенно обоснованно, на мой взгляд) поднимают вопрос о том, что они часто не могут обеспечить исполнение норм указа. В частности, это относится к компаниям, которые подпадают под блокирующие санкции разных недружественных государств. Конечно, в случае, если они объективно не могут исполнить, есть нормы КоАП, который говорит, что они не могут быть наказаны. Компании говорят, что надо делать более простую процедуру, упрощенную. И вот мы сейчас над этим работаем", - сказал Моисеев.

"Второе - это вопрос уточнения норм, связанных с клирингом. Определенная либерализация в этой части была проведена в декабре, но там есть вопрос, связанный с тем, что одна и та же компания может являться экспортером и импортером одновременно, а могут быть связанные компании, а могут быть вообще несвязанные компании. При условии, что мы нормально наладим учет, также можно было бы вполне эти вопросы урегулировать", - отметил замминистра.

"В принципе, сейчас хороший, удобный момент, потому что вы знаете, что срок действия указа истекает, мы сейчас разослали на согласование проект о продлении срока действия указа и считаем, что это хороший повод (уточнить отдельные положения - ИФ)", - заявил Моисеев.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина, указ планируется продлить на год.

На вопрос о том, могут ли одновременно с пролонгацией быть вновь смягчены лимиты репатриации и продажи выручки, Моисеев ответил, что даже нынешние нормы с запасом перевыполняются экспортерами, и укрепление курса рубля в последние недели связано не с действием указа.

"На этом этапе нет ощущения, что рубль укрепился так сильно благодаря действию указа - у нас сейчас объем продаж превышает существенно те минимальные нормы, которые были заложены.... Продают компании реально больше (минимальных требований в действующей редакции после смягчения нормативов - ИФ), поэтому указ не повлиял на динамику рубля, его укрепление", - сказал Моисеев.