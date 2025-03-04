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Honeywell купит производителя насосов Sundyne за $2,16 млрд

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американская корпорация Honeywell International покупает производителя насосов и компрессоров Sundyne у инвесткомпании Warburg Pincus за $2,16 млрд, сообщила Honeywell.

Сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Ее закрытие ожидается во втором квартале.

Штат Sundyne насчитывает около 1 тысячи человек.

Honeywell с декабря 2023 года объявила о приобретении активов на общую сумму около $9 млрд и по-прежнему рассчитывает перевыполнить обязательство по направлению не менее $25 млрд на сделки, капитальные затраты, выплату дивидендов и покупку акций до конца 2025 года.

Ее акции дешевеют на 0,8% в ходе предварительных торгов во вторник.

Honeywell - многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.

В феврале она сообщила, что выделит в самостоятельную компанию подразделение в сфере аэрокосмической промышленности (Automation and Aerospace Technologies). Такое решение вместе с ранее объявленным планом отделения бизнеса по производству специализированной химической продукции и передовых материалов (Advanced Materials) разделит Honeywell на три компании с отдельным листингом. В третьей компании - Honeywell Automation - останутся операции в сфере строительства и инфраструктуры.

Honeywell планирует завершить разделение бизнеса во втором полугодии 2026 года.

Honeywell Sundyne Warburg Pincus США
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