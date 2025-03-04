"Дочка" французской Sucden в России сократила годовую выручку в 14,6 раза

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Выручка компании "СДИ" ("дочка" французской Sucden), занимающейся производством и торговлей сахаром, в 2024 году составила 936,5 млн рублей против 13,667 млрд рублей в 2023 году, сообщается в отчетности компании.

Таким образом, выручка упала в 14,6 раза.

Чистая прибыль компании снизилась до 444 млн рублей с 3,474 млрд рублей годом ранее, то есть в 7,8 раза.

Как поясняет "СДИ", основными факторами, повлиявшими на финансовый результат, были значительное снижение покупательского спроса в зимний период, высокая конкуренция и нестабильная ситуация на рынке в целом, постоянное повышение цен на аренду, электроэнергию, коммунальные услуги и пр., дефицит оборотных средств, резкое колебание курса валют.

Sucden работает в России с конца 90-х годов. ООО "СДИ" зарегистрировано в сентябре 1999 года. Компании принадлежат Добринский и Елецкий сахарные заводы в Липецкой области, сахарный завод "Атмис" в Пензенской области и Тбилисский сахарный завод в Краснодарском крае.

Объемы производства превышают 800 тысяч тонн белого сахара и составляют по 240 тысяч тонн мелассы и сухого свекловичного жома в год. Компания управляет более чем 250 тысячами га пахотных земель.