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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Российская "дочка" французской Sucden увеличила годовую чистую прибыль в 2,7 раза

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль сахарной компании "СДИ" (российская дочка французской Sucden) в 2023 году составила 3,474 млрд рублей против 1,274 млрд рублей (рост в 2,7 раза), сообщается в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности компании.

Годовая выручка "СДИ" увеличилась в 1,6 раза, до 13,667 млрд рублей с 8,805 млрд рублей в 2022 году.

"СДИ" - крупный производитель сахара. Компании принадлежат Добринский и Елецкий сахарные заводы в Липецкой области, сахарный завод "Атмис" в Пензенской области и Тбилисский сахарный завод в Краснодарском крае. Объем производства сахара составляет до 800 тысяч тонн в год, а также по 240 тысяч тонн мелассы и сухого свекловичного жома.

Компания управляет более 250 тысячами га пахотных земель, производит более 2,5 млн тонн сахарной свеклы, выращивает также пшеницу, ячмень, подсолнечник, горох и кукурузу.

СДИ Sucden Франция
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