Сахар из РФ с 1 сентября может поставляться в страны ЕАЭС

Срок запрета истек

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Сахар из РФ с 1 сентября вновь может экспортироваться в страны ЕАЭС, срок запрета закончился 31 августа. Закончилось и действие квоты на экспорт из РФ подсолнечного масла и шрота.

РФ ограничила поставки сахара в ЕАЭС с 15 марта 2022 года. Как сообщалось в пресс-релизе правительства, решение было принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.

Экспорт сахара был возможен только по специальным разрешениям Минсельхоза.

По данным ФТС, которые приводил ранее Союзроссахар, в 2021 году РФ экспортировала 440 тыс. тонн сахара. С начала текущего сезона (сахарный сезон - август-июль) по февраль экспортировано 250 тыс. тонн.

Как сообщал ранее торговый блок ЕЭК, приоритет в торговле в рамках ЕАЭС будет отдан продажам сахара на внутренний рынок государств-членов Союза. Члены Совета ЕЭК поручили уполномоченным органам стран ЕАЭС провести работу по контрактации поставок сахара в рамках взаимной торговли для обеспечения имеющихся внутренних потребностей. При этом стороны должны будут исходить из приоритета продажи сахара на внутренний рынок государств-членов.

"По итогам консультаций на площадке ЕЭК даны гарантии относительно возможности заключения контрактов и поставки после 1 сентября тех объемов сахара, которые необходимы", - цитировали в блоке министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

В частности, аграрные ведомства РФ и Казахстана согласовали позицию, в соответствии с которой Россия до конца года поставит в Казахстан 168 тыс. тонн сахара.

Как заявил "Интерфаксу" финансовый директор Sucden в России Глеб Тихомиров, решение о запрете экспорта "было эффективным с точки зрения ограничения роста цен на сахар в России, но не очень правильным с точки зрения создания реально свободного рынка в рамках ЕАЭС". "Думаю, что вообще не должно быть ограничений на передвижение товаров и услуг в рамках союза, а различные исключения из этого правила подрывают этот принцип, что может нанести ущерб торговым отношениям со странами союза", - сказал он.

По словам Тихомирова, размер экспорта в страны ЕАЭС меняется от года к году в зависимости от цен на рынках и урожаев в странах союза. Максимально он не превышал 700 тыс. тонн в год.

Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, в этом году РФ получит неплохой урожай сахарной свеклы, который позволит выработать 6,2-6,5 млн тонн сахара.

"Уборка идет хорошо, урожайность высокая, поэтому не исключено, что какой-то экспортный излишек будет", - сказал он.

По данным Минсельхоза на 25 августа, урожайность сахарной свеклы составила 489,8 ц/га против 421,6 ц/га годом ранее. К этой дате накопано 2 млн тонн сахарной свеклы, что на 0,8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 1 сентября закончилось и действие квоты на экспорт из РФ подсолнечного масла и шрота. Они были введены с 15 апреля. Сначала объем составлял 1,5 млн тонн масла и 700 тыс. тонн шрота. В середине июля квота на экспорт подсолнечного масла была увеличена на 400 тыс. тонн, на экспорт жмыха - на 150 тыс. тонн.