Чистая прибыль МТС-банка по МСФО за 2024 г. сократилась на 1%, до 12,4 млрд руб.

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль МТС-банка по МСФО за 2024 год сократилась на 1% и составила 12,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка выросли на 15,8% год к году, до 41,6 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы увеличились на 11,1%, до 31,7 млрд рублей.

Расходы банка на резервы в отчетном периоде выросли до 30,9 млрд рублей с 25,8 млрд рублей.

Операционные расходы банка в прошлом году увеличились на 22%, до 24,6 млрд рублей.