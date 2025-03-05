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МТС готовит к размещению активы в сфере кикшеринга и AdTech

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" надеется на благоприятные условия для проведения IPO в 2025 году, что даст возможность провести размещение двух активов из портфеля группы - в сфере рекламных технологий, а также кикшеринга.

Об этом сообщила гендиректор и предправления ПАО "МТС" Инесса Галактионова на телеконференции для инвесторов и аналитиков, посвященной финпоказателям за IV квартал и 2024 год.

"У нас есть два готовых актива, которые демонстрируют очень хорошие результаты - AdTech и "Юрент". И мы планомерно готовим эти две компании к IPO. Безусловно, ждем хороших и благоприятных условий рынка для того, чтобы удачно разместить эти компании. Надеемся что эти благоприятные условия наступят в этом году, и эти два актива успешно разместятся на бирже", - сказала топ-менеджер.

МТС Юрент Инесса Галактионова AdTech
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