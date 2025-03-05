МТС в IV квартале нарастила выручку на 13,8%, до 191,2 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" в IV квартале 2024 года нарастило выручку на 13,8% - до 191,2 млрд рублей, сообщила компания. Показатель OIBDA в отчетном периоде увеличился на 6,6% - до 60,4 млрд рублей.

Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные накануне аналитики ожидали выручку в размере 190,7 млрд рублей, OIBDA - на уровне 59,9 млрд рублей.

Чистая прибыль МТС составила 1,4 млрд рублей против 16,1 млрд рублей в IV квартале 2023 года.

CAPEX сократился на 8,6% - до 38,2 млрд рублей. Чистый долг без учета обязательств по аренде вырос на 8,2% - до 477,1 млрд рублей.

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