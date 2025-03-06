"АвтоВАЗ" начнет выпуск линейки LCV под новым брендом SKM

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" расширяет присутствие в сегменте коммерческих автомобилей, где сейчас представлен в основном моделью Lada Largus, новым брендом SKM, сообщила компания.

Под маркой SKM будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.

"Коммерческие автомобили SKM займут рыночную нишу между универсалами LADA Largus и более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки. Это позволит создать полностью оригинальный продукт, отвечающий потребностям различных категорий покупателей: частных клиентов, представителей малого, среднего и крупного бизнеса", - отмечают в "АвтоВАЗе".

Автомобили SKM будут отличаться компактными габаритами, современным техническим оснащением, а также удобством погрузки и разгрузки.

О старте производства, начале продаж и ключевых особенностях коммерческих автомобилей SKM автопроизводитель намерен объявить позже.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал журналистам на пресс-конференции в январе, что концерн работает над созданием нового бренда коммерческих автомобилей. Он говорил, что под новым брендом компания сможет реализовывать как собственную коммерческую технику (например, Lada Largus), так и машины, которые могут быть созданы при участии иностранных партнеров.

"Мы посмотрим, когда будем уже презентовать бренд - если до этого дойдет дело, - каким модельным рядом его наполнить. Сейчас пока говорить об этом преждевременно. Идет работа, эта работа находится в своей завершающей стадии. Горизонт - 2026 год", - говорил Соколов.

Он отмечал, что в "АвтоВАЗе" видят растущий спрос на коммерческую технику в России.

"Сегмент недозагружен, поэтому были направлены особые усилия на запуск Largus как удачного продукта в линейке "АвтоВАЗа". Мы проинвестировали в развитие нашего дочернего предприятия "ВИС-Авто", которое расположено в Тольятти, но не в периметре основного завода, а рядом с ним, для развития его продуктового ряда, который сейчас выпускается на предприятии на базе Lada Granta и Lada Niva, и для увеличения выпуска продукции. В новогодние праздники в полной мере было запущено покрасочное производство, и это говорит о том, что там фактически может быть использована модель полного цикла. То есть мы будем направлять туда уже не машинокомплекты, а одни кузова. А наши коллеги уже будут их окрашивать, собирать полностью под новые автомобили. И как раз это предприятие будет заточено исключительно под коммерческие автомобили. И там же можно будет развивать эту линейку. Вот какой она будет - это вопрос 2025-2026 годов", - уточнял руководитель "АвтоВАЗа".

Отвечая на вопрос о том, технику какой грузоподъемности "АвтоВАЗ" хочет выпускать под новым брендом, Соколов говорил, что окончательного решения пока нет, но это не будут машины крупнотоннажного сегмента. "Основа - это та линейка, которая сейчас есть. А расширена она может быть за счет отдельно действующего предприятия и кооперации в продуктовом ряду с нашим партнерами", - говорил он.

Наращивать продажи коммерческих автомобилей "АвтоВАЗ", как отмечал Соколов, планирует, в частности, с привлечением лизинговой компании "Евразия Авто Финанс", которая была создана в начале 2025 года при участии автопроизводителя и Промсвязьбанка.

"Зарегистрирована компания, которая будет поддерживать наши продажи. Это лизинговая компания, где "АвтоВАЗ" в составе акционеров принимает активное участие: вместе с нашим партнером Промсвязьбанком и нашим (кэптивным - ИФ) "Авто Финанс Банком" - именно им принадлежит пакет акций АО "ЛК Евразия Авто Финанс"", - говорил Соколов.

По данным ЕГРЮЛ, АО "ЛК Евразия Авто Финанс" было зарегистрировано в Москве 10 января текущего года с уставным капиталом 125 млн руб. Учредители в реестре не раскрываются.

"Эта компания, даже с учетом сегодняшней высокой ключевой ставки, позволит нашим клиентам использовать более гибкие финансовые инструменты. И я уверен, что продажи коммерческих наших автомобилей существенным образом вырастут в 2025 году, в том числе и за счет применения новых лизинговых механизмов", - комментировал создание новой лизинговой компании.