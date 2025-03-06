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Что произошло за день: четверг, 6 марта

Комментарии МИД и Кремля по поводу идеи размещения миротворцев на Украине, переговоры соратников Трампа с оппонентами Зеленского, новый китайский конкурент ИИ-модели DeepSeek

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Размещение европейского миротворческого контингента на Украине будет означать прямое вовлечение в конфликт с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что "ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью". Песков назвал конфронтационным заявление Макрона, выступившего за размещение европейских войск на Украине после достижения мира.

- Politico сообщило о переговорах соратников Трампа с Юлией Тимошенко и членами партии Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремизму или терроризму). В Кремле не стали комментировать это сообщение.

- Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США.

- Спикер Европарламента Роберта Метсола призвала Европейский совет больше и быстрее инвестировать в оборону ЕС. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард по итогам мартовского заседания заявила, что это может поддержать экономический рост еврозоны, но ускорить инфляцию. ЕЦБ в четверг ожидаемо понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов.

- Подразделение Alibaba выпустило ИИ-модель QwQ-32B, сопоставимую по качеству с R1 другой китайской компании - DeepSeek.

- "АвтоВАЗ" будет выпускать коммерческие автомобили под новым брендом SKM.

- Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 14-кратным чемпионом мира, выиграв в составе сборной эстафету 4х7,5 км в Тронхейме. Это рекордный показатель.

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