"АвтоВАЗ" учредил лизинговую "дочку" "Евразия Авто Финанс"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Лизинговая компания "Евразия Авто Финанс", созданная при участии "АвтоВАЗа" и Промсвязьбанка в начале года, позволит автоконцерну нарастить продажи коммерческих автомобилей, запуск нового бренда которых готовят в концерне, сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

"В период сразу после новогодних праздников, до старого Нового года, была зарегистрирована компания, которая будет поддерживать наши продажи. Это лизинговая компания, где "АвтоВАЗ" в составе акционеров принимает активное участие: вместе с нашим партнером Промсвязьбанком и нашим (кэптивным - ИФ) "Авто Финанс Фанком" – именно им принадлежит пакет акций АО "ЛК Евразия Авто Финанс"", - сообщил Соколов на годовой пресс-конференции "АвтоВАЗа" в среду.

По данным ЕГРЮЛ, АО "ЛК Евразия Авто Финанс" было зарегистрировано в Москве 10 января текущего года с уставным капиталом 125 млн руб. Учредители в реестре не раскрываются.

"Эта компания, даже с учетом сегодняшней высокой ключевой ставки, позволит нашим клиентам использовать более гибкие финансовые инструменты. И я уверен, что продажи коммерческих наших автомобилей существенным образом вырастут в 2025 году, в том числе и за счет применения новых лизинговых механизмов", - сообщил Соколов в ходе пресс-конференции, говоря о создании новой лизинговой "дочки".

После пресс-конференции Соколов также сообщил журналистам, что "АвтоВАЗ" работает над созданием нового бренда коммерческих автомобилей. Под новым брендом, по его словам, компания сможет реализовывать как собственную коммерческую технику (например, Lada Largus), так и машины, которые могут быть созданы при участии иностранных партнеров.

"Мы посмотрим, когда будем уже презентовать бренд – если до этого дойдет дело, – каким модельным рядом его наполнить. Сейчас пока говорить об этом преждевременно. Идет работа, эта работа находится в своей завершающей стадии. Горизонт – 2026 год", - сказал Соколов.

Он отметил, что в "АвтоВАЗе" видят растущий спрос на коммерческую технику в РФ.

"Сегмент недозагружен, поэтому были направлены особые усилия на запуск Largus как удачного продукта в линейке "АвтоВАЗа". Мы проинвестировали в развитие нашего дочернего предприятия "ВИС-Авто", которое расположено в Тольятти, но не в периметре основного завода, а рядом с ним, для развития его продуктового ряда, который сейчас выпускается на предприятии на базе Lada Granta и Lada Niva, и для увеличения выпуска продукции. В новогодние праздники в полной мере было запущено покрасочное производство, и это говорит о том, что там фактически может быть использована модель полного цикла. То есть, мы будем направлять туда уже не машинокомплекты, а одни кузова. А наши коллеги уже будут их окрашивать, собирать полностью под новые автомобили. И как раз это предприятие будет заточено исключительно под коммерческие автомобили. И там же можно будет развивать эту линейку. Вот какой она будет – это вопрос 2025-2026 годов", - уточнил Соколов.

Отвечая на вопрос о том, технику какой грузоподъемности "АвтоВАЗ" хочет выпускать под новым брендом, Соколов сообщил, что окончательного решения пока нет, но это не будут машины крупнотоннажного сегмента. "Основа – это та линейка, которая сейчас есть. А расширена она может быть за счет отдельно действующего предприятия и кооперации в продуктовом ряду с нашим партнерами", - сказал он.

Кто может быть партнером "АвтоВАЗа" в этом проекте, глава компании не уточнил. "Мы работаем со многими нашими партнерами как в стране, так и за рубежом. Про партнеров в стране – в первую очередь я имею в виду инженерные кадры. Наверное, вы видели, что в полной мере заработал наш инженерный центр в Санкт-Петербурге, который взаимодействует со многими инжиниринговыми компаниями и дизайнерскими центрами. У нас заключен контракт с Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией имени А. Л. Штиглица в плане промышленного дизайна. И развитие не только продуктовой линейки, но и вариации брендов – это тоже одно из направлений маркетинга нашей компании. Тем более, мы видим успешный пример китайского рынка, где царит многообразие брендов. Мы следуем этим трендам и поэтому прорабатываем вопрос с запуском еще одного отдельного бренда, который в том числе будет характеризовать линейку наших коммерческих автомобилей", - сказал Соколов журналистам.