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Квартальные прибыль и выручка DHL превзошли прогнозы аналитиков

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Германская почтово-логистическая DHL Group (бывшая Deutsche Post DHL Group) увеличила чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 6,2%, выручку - на 2,8%, причем оба показателя превысили прогнозы аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль компании составила 786 млн евро, или 0,67 евро в расчете на акцию, по сравнению с 740 млн евро, или 0,62 евро на акцию, годом ранее.

Выручка увеличилась до 20,809 млрд евро с 20,251 млрд евро годом ранее.

Аналитики оценивали чистую прибыль на уровне 747 млн евро при выручке 20,789 млрд евро, согласно консенсус-прогнозу, представленному самой компанией.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) в прошлом квартале составила 1,37 млрд против 1,311 млрд евро в январе-марте предыдущего года.

Показатели чистой прибыли и EBIT за первый квартал 2024 года были скорректированы. Ранее сообщалось о чистой прибыли в размере 743 млн евро, EBIT - 1,314 млрд евро.

Свободный денежный поток (FCF) увеличился на 17,4% и составил 732 млн евро.

В 2025 году DHL по-прежнему ожидает EBIT не менее 6 млрд евро, FCF - примерно 3 млрд евро.

С начала года капитализация DHL повысилась на 11,8%.

DHL Германия
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