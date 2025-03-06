Акции "Юнипро" подешевели на 7,8% на публикации годового отчета по МСФО

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" акции ПАО "Юнипро" подешевели на 7,8% (до 2,405 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании по МСФО за 2024 год.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в 2024 году выросла на 44,8% по сравнению с 2023 годом, до 31,93 млрд рублей, говорится в отчете. EBITDA увеличилась на 11%, до 49,11 млрд рублей. Выручка составила 128,25 млрд рублей (+8,1%). Себестоимость продаж в 2024 году повысилась на 6,5%, до 101,82 млрд рублей. Операционная прибыль составила 27,74 млрд рублей против 23,53 млрд рублей годом ранее.

Финансовые доходы "Юнипро" в 2024 году выросли в 3 раза, до 13,04 млрд рублей.

Капзатраты составили 13,24 млрд рублей против 14,19 млрд рублей в 2023 году.

На счетах компании на конец 2024 года хранилось 27,1 млрд рублей. Еще 64,92 млрд рублей отражены в краткосрочных финансовых активах.

Объем финансирования предстоящих обязательств ПАО "Юнипро" по капитальным вложениям, связанным с модернизацией энергоблоков, капитальными инспекциями ПГУ иностранного производства и строительством парогазовых энергоблоков отечественного производства на расширенный горизонт планирования до 2031 года оценивается в 327,1 млрд рублей, сообщила компания.

"Юнипро" утвердила долгосрочный план мероприятий по модернизации своих генерирующих активов до 2031 г., который включает в себя комплексный вывод из эксплуатации устаревших и неэффективных энергоблоков, а также строительство новых современных парогазовых энергоблоков отечественного производства, сообщила компания.

По итогам конкурсных отборов в список объектов модернизации ТЭС вошли шесть энергоблоков Сургутской ГРЭС-2 и один энергоблок Березовской ГРЭС "Юнипро". Доля модернизируемой мощности "Юнипро" составляет 51%.

В компании также отметили успешную капитальную инспекцию энергоблока № 7 (ПГУ-400 МВт) производства General Electric на Шатурской ГРЭС в ноябре 2024 - январе 2025 года.

"Юнипро" в России принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 года находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной прошлого года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.