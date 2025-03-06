Годовая чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ выросла в 1,4 раза

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ в 2024 году выросла в 1,4 раза в годовом исчислении, до 30,3 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка составила 134,03 млрд рублей (+7,9%).

Прибыль от продаж выросла на 9,7%, до 41,16 млрд рублей.

В 2024 году "Юнипро" получила 12,49 млрд рублей процентных доходов против 3,89 млрд рублей годом ранее.

"Юнипро" в России принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 года находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной прошлого года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.