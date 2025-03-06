Годовая чистая прибыль "Юнипро" выросла на 44,8%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в 2024 году выросла на 44,8% по сравнению с 2023 годом, до 31,93 млрд рублей, говорится в отчете компании.

EBITDA увеличилась на 11%, до 49,11 млрд рублей.

Выручка составила 128,25 млрд рублей (+8,1%).

Себестоимость продаж в 2024 году повысилась на 6,5%, до 101,82 млрд рублей.

Операционная прибыль составила 27,74 млрд рублей против 23,53 млрд рублей годом ранее.

Финансовые доходы "Юнипро" в 2024 году выросли в 3 раза, до 13,04 млрд рублей.

Капзатраты составили 13,24 млрд рублей против 14,19 млрд рублей в 2023 году.

На счетах компании на конец 2024 года хранилось 27,1 млрд рублей. Еще 64,92 млрд рублей отражены в краткосрочных финансовых активах.

"Юнипро" в России принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 года находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной прошлого года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.