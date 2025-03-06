Поиск

Производитель Durex в 2024 году снизил выручку хуже прогноза

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc в 2024 году сократил выручку на 3% до 14,169 млрд фунтов стерлингов ($18,28 млрд) с 14,607 млрд фунтов годом ранее, сообщается в отчетности.

Сопоставимые продажи (LfL) увеличились на 1,4% благодаря повышению цен на отпускаемую продукцию на 2% при снижении объема продаж на 0,6%.

Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предполагал выручку на уровне 14,188 млрд фунтов и рост LfL на 1,6%.

Доналоговая прибыль в 2024 году составила 2,104 млрд фунтов по сравнению с 2,401 млрд фунтов годом ранее.

Reckitt планирует по итогам 2025 года увеличить LfL на 2-4%. Эксперты прогнозировали подъем на 4,4%.

Компания также повысила финальные дивиденды до 121,7 пенса со 115,9 пенса на акцию. В результате общий размер выплат за год вырос на 5%, до 202,1 пенса на акцию.

Reckitt Benckiser производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cillit Bang, Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.

Reckitt Benckiser Durex Calgon Vanish Cillit Bang Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем ФНБ вернулся к уровню начала года - 11,88 трлн рублей

Объем ФНБ вернулся к уровню начала года - 11,88 трлн рублей

Одобрена круглогодичная 50%-я скидка на перевозку детей в поездах дальнего следования

Одобрена круглогодичная 50%-я скидка на перевозку детей в поездах дальнего следования

Brent подорожала до $69,75 за баррель после падения котировок днем ранее

Brent подорожала до $69,75 за баррель после падения котировок днем ранее

Фондовые индексы США в среду выросли более чем на 1% вслед за акциями автоконцернов

Фондовые индексы США в среду выросли более чем на 1% вслед за акциями автоконцернов

ФАС запросила производителей сырого молока о цепочках сбыта и ценах

Цены на нефть теряют более 3%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5955 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2196 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });