Производитель Durex в 2024 году снизил выручку хуже прогноза

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc в 2024 году сократил выручку на 3% до 14,169 млрд фунтов стерлингов ($18,28 млрд) с 14,607 млрд фунтов годом ранее, сообщается в отчетности.

Сопоставимые продажи (LfL) увеличились на 1,4% благодаря повышению цен на отпускаемую продукцию на 2% при снижении объема продаж на 0,6%.

Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предполагал выручку на уровне 14,188 млрд фунтов и рост LfL на 1,6%.

Доналоговая прибыль в 2024 году составила 2,104 млрд фунтов по сравнению с 2,401 млрд фунтов годом ранее.

Reckitt планирует по итогам 2025 года увеличить LfL на 2-4%. Эксперты прогнозировали подъем на 4,4%.

Компания также повысила финальные дивиденды до 121,7 пенса со 115,9 пенса на акцию. В результате общий размер выплат за год вырос на 5%, до 202,1 пенса на акцию.

Reckitt Benckiser производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cillit Bang, Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.