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Производитель Durex сократил квартальную выручку

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser зафиксировал небольшое снижение выручки в первом квартале 2025 года, причем результат оказался хуже ожиданий аналитиков.

В январе-марте выручка компании уменьшилась на 1,4%, до 3,68 млрд фунтов стерлингов ($4,9 млрд).

Сопоставимые продажи (LfL) увеличились на 1,1%.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой компанией, предусматривал выручку в размере 3,69 млрд евро и повышение сопоставимых продаж на 1,4%.

Объем продаж в натуральном выражении снизился на 1,9%, цены выросли на 3%.

Сопоставимые продажи ключевых брендов Reckitt увеличились на 3,1%. В подразделении Essential Home, включающем бренды бытовой химии Air Wick, Mortein, Calgon и Cillit Bang, было зафиксировано снижение на 7%, в сегменте детского питания (Mead Johnson) показатель уменьшился на 0,5%.

Reckitt объявила о планах продажи подразделения Essential Home в июле 2024 года. В 23 апреля компания заявила, что по-прежнему рассчитывает сделать это в 2025 году, отметив, однако, что рыночные условия могут повлиять на сроки реализации ее плана.

Reckitt по-прежнему прогнозирует рост сопоставимых продаж в этом году на 2-4%, в том числе, основных брендов - на 3-4%.

В пресс-релизе отмечается, что компания внимательно следит за ситуацией с глобальными пошлинами и оценивает их потенциальные последствия для собственных цепочек поставок и расходов. На данный момент Reckitt считает, что последствия для ее операций в текущем году не будут существенными.

Reckitt Benckiser производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cillit Bang, Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.

Reckitt Benckiser Durex Calgon Cillit Bang Essential Home Vanish Великобритания
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