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В США в мае число рабочих мест выросло больше прогноза

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В экономике США в мае количество рабочих мест увеличилось на 139 тысяч, сообщило Минтруда.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 130 тысяч, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель вырос на 147 тысяч, а не на 177 тысяч, как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,2%, максимальном с ноября минувшего года. Показатель совпал с прогнозами рынка.

Количество рабочих мест в частном секторе в мае увеличилось на 140 тысяч, в государственном - сократилось на 1 тысячу.

Заметный рост числа рабочих мест был отмечен в здравоохранении (+62 тысячи), в индустрии отдыха и гостеприимства (+48 тыс.) и в сфере социальной поддержки (+16 тысяч).

В обрабатывающей промышленности число рабочих мест снизилось на 8 тысяч, в федеральном правительстве - на 22 тысячи.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в мае увеличилась на 0,4% относительно апреля, достигнув $36,24. В годовом выражении она повысилась на 3,9%. Консенсус-прогноз экспертов, представленный Trading Economics, предполагал подъем первого показателя на 0,3%, второго - на 3,7%. В апреле они выросли на 0,2% и 3,9% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели в мае составила 34,3 часа, как и в апреле, совпав с ожиданиями аналитиков.

Доля участия населения в рабочей силе в минувшем месяце уменьшилась до 62,4% с 62,6%.

Минтруда США
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