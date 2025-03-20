Доходность гособлигаций США продолжает снижаться после заседания ФРС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций снижается в четверг, инвесторы продолжают оценивать итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы США.

Доходность 10-летних US Treasuries к 13:55 по Москве опустилась на 2,6 базисного пункта (б.п.), составив 4,211% годовых.

Показатель для 30-летних бумаг снижается на 3,2 б.п., до 4,52%, для 2-летних бондов - на 2,9 б.п., до 3,964%.

Федрезерв ожидаемо сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, при этом понизив прогноз для темпов роста экономики США и подняв прогноз для инфляции. Также руководители регулятора отметили, что "неопределенность в плане экономических прогнозов повысилась", и приняли решение замедлить темпы сокращения объема активов на балансе ФРС.

В целом итоги заседания были восприняты рынком как умеренно "голубиные", отмечает MarketWatch.

Инвесторы видят примерно 70%-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов к июньскому заседанию, по данным CME FedWatch.